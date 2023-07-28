КНДР показала на военном параде новые беспилотники и две межконтинентальные ракеты
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Отмечается, что речь идёт о МБР «Хвасон-17» и новой МБР «Хвасон-18».
Также, по данным агентства, во время парада беспилотники совершили демонстрационный полёт.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовали на торжественном военном параде в Пхеньяне.
Также Министерство обороны Японии в своём ежегодном докладе допустило возможность того, что КНДР уже может нанести ядерный удар по Японии.