Минобороны КНР призвало Японию быть осторожнее в заявлениях в области военной безопасности
Кроме того, Кэфэй призвал Токио предпринимать практические действия по возвращению двусторонних отношений «в нужное русло».
«Китайские ВС всегда были твёрдой силой по поддержанию мира и стабильности во всем мире», — сказал он.
При этом представитель Минобороны подчеркнул, что Пекин никогда никому не бросал вызов, не говоря уже о том, чтобы кому-то угрожать.
Ранее Минобороны Японии назвало Россию «непосредственной угрозой Европе».
Также Япония считает действия самолётов и кораблей России и Китая «явной демонстрацией силы».