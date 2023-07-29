Минобороны КНР призвало Японию быть осторожнее в заявлениях в области военной безопасности

Официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй призвал Японию проявлять осторожность в заявлениях и действиях в области военной безопасности.

Кроме того, Кэфэй призвал Токио предпринимать практические действия по возвращению двусторонних отношений «в нужное русло».

«Китайские ВС всегда были твёрдой силой по поддержанию мира и стабильности во всем мире», — сказал он.

При этом представитель Минобороны подчеркнул, что Пекин никогда никому не бросал вызов, не говоря уже о том, чтобы кому-то угрожать.

Ранее Минобороны Японии назвало Россию «непосредственной угрозой Европе».

Также Япония считает действия самолётов и кораблей России и Китая «явной демонстрацией силы».