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Минобороны КНР призвало Японию быть осторожнее в заявлениях в области военной безопасности

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Официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй призвал Японию проявлять осторожность в заявлениях и действиях в области военной безопасности.

Кроме того, Кэфэй призвал Токио предпринимать практические действия по возвращению двусторонних отношений «в нужное русло».

«Китайские ВС всегда были твёрдой силой по поддержанию мира и стабильности во всем мире», — сказал он.

При этом представитель Минобороны подчеркнул, что Пекин никогда никому не бросал вызов, не говоря уже о том, чтобы кому-то угрожать.

Ранее Минобороны Японии назвало Россию «непосредственной угрозой Европе».

Также Япония считает действия самолётов и кораблей России и Китая «явной демонстрацией силы».

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