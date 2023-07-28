Минобороны Японии назвало Россию «непосредственной угрозой Европе»

Министерство обороны Японии подготовило ежегодный доклад под названием «Белая книга», в котором назвало Россию «непосредственной угрозой Европе».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад японского военного ведомства.

«Внешняя деятельность России, военные тенденции... являются наиболее серьёзной и, кроме того, непосредственной угрозой в направлении Европы», — говорится в документе.

Также Япония выразила обеспокоенность стратегическим взаимодействием России и Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Министерство обороны Японии в своём докладе допустило, что у Северной Кореи уже имеются возможности нанести удар по японскому архипелагу баллистическими ракетами с ядерными боеголовками.