Минобороны Японии назвало Россию «непосредственной угрозой Европе»
- AP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад японского военного ведомства.
«Внешняя деятельность России, военные тенденции... являются наиболее серьёзной и, кроме того, непосредственной угрозой в направлении Европы», — говорится в документе.
Также Япония выразила обеспокоенность стратегическим взаимодействием России и Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее Министерство обороны Японии в своём докладе допустило, что у Северной Кореи уже имеются возможности нанести удар по японскому архипелагу баллистическими ракетами с ядерными боеголовками.