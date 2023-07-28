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Минобороны Японии назвало Россию «непосредственной угрозой Европе»

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Министерство обороны Японии подготовило ежегодный доклад под названием «Белая книга», в котором назвало Россию «непосредственной угрозой Европе».
Минобороны Японии назвало Россию «непосредственной угрозой Европе»
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад японского военного ведомства.

«Внешняя деятельность России, военные тенденции... являются наиболее серьёзной и, кроме того, непосредственной угрозой в направлении Европы», — говорится в документе.

Также Япония выразила обеспокоенность стратегическим взаимодействием России и Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Министерство обороны Японии в своём докладе допустило, что у Северной Кореи уже имеются возможности нанести удар по японскому архипелагу баллистическими ракетами с ядерными боеголовками.

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