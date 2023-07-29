FT: украинская армия применила ракеты из Северной Кореи

ВСУ применили произведённые в КНДР ракеты для реактивных систем залпового огня «Град».

Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, боеприпасы северокорейского производства можно увидеть на фотографиях, сделанных журналистами в июне на позициях ВСУ в Запорожской области.

При этом отмечается, что ракеты датируются 1980-1990-ми годами и отличаются очень низкой надёжностью.

«Ракеты были переданы Украине «дружественной» страной, которая якобы перехватила судно с грузом боеприпасов производства КНДР», — передаёт РИА Новости.

Ранее глава Госдепа США объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $400 млн.

Также сообщалось, что Катар выделит Украине $100 млн в качестве гуманитарной поддержки.