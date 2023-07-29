Yle: Восток Финляндии переживает упадок из-за отсутствия туристов из России

Деловая активность на востоке Финляндии приходит в упадок из-за отсутствия российских туристов.

Об этом информирует финская телерадиокомпания Yle.

Отмечается, что многие финские предприниматели стали банкротами, чья прибыль полностью зависела от российских туристов.

Так, например, в тяжёлом положении находится компания Saimaa Travel, которая совершала круизы из Лаппеенранты в Выборг на протяжении последних 20 лет.

«Слезами горю не поможешь. Сейчас я не поддерживаю контакты с российской стороной», — пожаловалась владелица компании.

При этом она отметила, что Выборг «навсегда останется в её сердце».

Ранее финская аутлет-деревня Zsar обанкротилась без туристов из России.

Также сообщалось, что отношение Хельсинки к туристам из России негативно влияет на регионы Финляндии.