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Yle: Восток Финляндии переживает упадок из-за отсутствия туристов из России

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Деловая активность на востоке Финляндии приходит в упадок из-за отсутствия российских туристов.

Об этом информирует финская телерадиокомпания Yle.

Отмечается, что многие финские предприниматели стали банкротами, чья прибыль полностью зависела от российских туристов.

Так, например, в тяжёлом положении находится компания Saimaa Travel, которая совершала круизы из Лаппеенранты в Выборг на протяжении последних 20 лет.

«Слезами горю не поможешь. Сейчас я не поддерживаю контакты с российской стороной», — пожаловалась владелица компании.

При этом она отметила, что Выборг «навсегда останется в её сердце».

Ранее финская аутлет-деревня Zsar обанкротилась без туристов из России.

Также сообщалось, что отношение Хельсинки к туристам из России негативно влияет на регионы Финляндии.

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