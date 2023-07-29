Yle: Восток Финляндии переживает упадок из-за отсутствия туристов из России
Об этом информирует финская телерадиокомпания Yle.
Отмечается, что многие финские предприниматели стали банкротами, чья прибыль полностью зависела от российских туристов.
Так, например, в тяжёлом положении находится компания Saimaa Travel, которая совершала круизы из Лаппеенранты в Выборг на протяжении последних 20 лет.
«Слезами горю не поможешь. Сейчас я не поддерживаю контакты с российской стороной», — пожаловалась владелица компании.
При этом она отметила, что Выборг «навсегда останется в её сердце».
Ранее финская аутлет-деревня Zsar обанкротилась без туристов из России.
Также сообщалось, что отношение Хельсинки к туристам из России негативно влияет на регионы Финляндии.