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Ilta-Sanomat: финская аутлет-деревня Zsar обанкротилась без туристов из России

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Финская аутлет-деревня Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа превратилась в «призрак» из-за отсутствия гостей из России.

Об этом пишет газета Ilta-Sanomat.

«Теперь тишину там нарушают только крики птиц и гул проезжающих машин», — говорится в статье.

Причиной отсутствия спроса стало закрытие границ для российских туристов осенью прошлого года. Уже в октябре владельцы объявили о банкротстве.

Отмечается, что открытие Zsar Outlet Village в ноябре 2018 года должно было привлечь в первую очередь российских покупателей. По данным газеты, инвестиции оценивалась примерно в €40 млн.

Ранее финская фармкомпания Orion Pharma прекратила деятельность на российском рынке.

В июне сообщалось, что Финляндия ужесточит правила въезда абитуриентов и владельцев недвижимости из России.

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