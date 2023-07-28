Россиянке Семёновой грозит тюремный срок в США из-за наркотиков
Девушку взяли под стражу в феврале 2023 года после обыска около дома, принадлежащего ей и её супругу-американцу Расселу Росу.
«Предположительно, на этой земле могла проводиться операция, связанная с марихуаной», — заявил адвокат РИА Новости.
По его словам, Семёнова не признала своей вины. На данный момент её содержат в тюрьме Грегг-каунти в Техасе.
В марте в США гражданина России Черкасова обвинили в шпионаже и мошенничестве.
В мае американские власти пообещали строго наказать Черкасова в случае экстрадиции.
В июне в Соединённых Штатах россиянам Алексею Билюченко и Александру Вернеру были предъявлены обвинения во взломе криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году.