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Россиянке Семёновой грозит тюремный срок в США из-за наркотиков

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Находящейся в тюрьме в США россиянке Наталье Семёновой грозит до десяти лет заключения по двум пунктам обвинения, связанным с наркотиками, заявил её адвокат Алексей Тарасов.

Девушку взяли под стражу в феврале 2023 года после обыска около дома, принадлежащего ей и её супругу-американцу Расселу Росу.

«Предположительно, на этой земле могла проводиться операция, связанная с марихуаной», — заявил адвокат РИА Новости.

По его словам, Семёнова не признала своей вины. На данный момент её содержат в тюрьме Грегг-каунти в Техасе.

В марте в США гражданина России Черкасова обвинили в шпионаже и мошенничестве.

В мае американские власти пообещали строго наказать Черкасова в случае экстрадиции.

В июне в Соединённых Штатах россиянам Алексею Билюченко и Александру Вернеру были предъявлены обвинения во взломе криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году.

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