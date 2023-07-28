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Путин назвал Сенегал надёжным партнёром России в Африке

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Россия считает Сенегал своим надёжным партнёром в Африке, заявил российский президент на встрече с лидером африканского государства Маки Саллом.

«Сенегал, хочу это подчеркнуть, — важный и надёжный партнёр России в Африке. По итогам 2022 года ваша страна второй год подряд заняла первое место по товарообороту с Россией среди стран Африки южнее Сахары. Он достиг почти $1,5 млрд», — сказал он.

По словам Путина, это хорошая тенденция, которую нужно развивать.

Также он заявил, что российская сторона продолжит поставку в Африку зерновых культур безвозмездно и по контрактам.

Россия и страны Африки выступили за проведение реформы Всемирной торговой организации (ВТО), следует из декларации, принятой по итогам саммита Россия — Африка.

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