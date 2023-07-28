Россия и Африка будут развивать сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых

Россия и страны Африки договорились развивать сотрудничество в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых.

Об этом говорится в плане действий Форума партнёрства Россия — Африка на 2023—2026 годы.

«Развивать сотрудничество в сферах промышленности, добычи и обогащения полезных ископаемых по вопросам, представляющим взаимный интерес, изучить возможность проведения совместных мероприятий соответствующими профильными структурами», — приводится на сайте Кремля текст плана.

В мае депутат Европарламента от Польши Анна Залевская обратилась к Еврокомиссии по поводу развивающегося сотрудничества между Россией и странами Африки. По её словам, Москва «пытается взять под контроль» альтернативные источники газа для ЕС.