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Россия и Африка будут развивать сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых

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Россия и страны Африки договорились развивать сотрудничество в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых.
Россия и Африка будут развивать сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом говорится в плане действий Форума партнёрства Россия — Африка на 2023—2026 годы.

«Развивать сотрудничество в сферах промышленности, добычи и обогащения полезных ископаемых по вопросам, представляющим взаимный интерес, изучить возможность проведения совместных мероприятий соответствующими профильными структурами», — приводится на сайте Кремля текст плана.

В мае депутат Европарламента от Польши Анна Залевская обратилась к Еврокомиссии по поводу развивающегося сотрудничества между Россией и странами Африки. По её словам, Москва «пытается взять под контроль» альтернативные источники газа для ЕС.

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