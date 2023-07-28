Узнать больше

Путин намерен обсудить украинский конфликт с представителями стран Африки 28 июля

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил о намерении обсудить урегулирование конфликта на Украине на сегодняшней встрече с представителями африканских стран.
Путин намерен обсудить украинский конфликт с представителями стран Африки 28 июля
  • РИА Новости
  • © Александр Казаков

Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Путин отметил, что это очень важный вопрос.

«Сегодня этому у нас будет посвящено специальное время», — уточнил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти продолжают придерживаться непримиримой позиции, несмотря на непростое состояние, в котором они находятся.

Также президент Союза Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани в интервью RT выразил мнение, что все заинтересованы в прекращении конфликта на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить