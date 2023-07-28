Путин намерен обсудить украинский конфликт с представителями стран Африки 28 июля

Российский президент Владимир Путин заявил о намерении обсудить урегулирование конфликта на Украине на сегодняшней встрече с представителями африканских стран.

Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Путин отметил, что это очень важный вопрос.

«Сегодня этому у нас будет посвящено специальное время», — уточнил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти продолжают придерживаться непримиримой позиции, несмотря на непростое состояние, в котором они находятся.

Также президент Союза Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани в интервью RT выразил мнение, что все заинтересованы в прекращении конфликта на Украине.