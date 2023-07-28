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В КНДР предупредили США о последствиях в случае применения ядерного оружия против страны

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Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что США столкнутся с небывалым кризисом, если применят ядерное оружие против Северной Кореи. Об этом информирует северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Соответствующее заявление он сделал в своей в речи на праздничном параде в КНДР.

«У империалистов США нет оснований считать, что они останутся целыми и невредимыми даже после применения к нам ядерного оружия. Если США попытаются применить вооружённые силы против КНДР, то им придётся перенести такой кризис, о котором они не могли даже подумать и с которым они никогда не сталкивались», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Белом доме заявили, что подлодка США с ядерным оружием находится в Южной Корее.

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