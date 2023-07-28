Верховный суд Бразилии отклонил запрос США об экстрадиции россиянина Черкасова

Власти Бразилии отклонили запрос США о выдаче Вашингтону россиянина Сергея Черкасова, отбывающего наказание за подделку документов в одной из столичных тюрем.

Информация об этом появилась на сайте Министерства юстиции и общественной безопасности южноамериканской республики.

Отмечается, что DRCI Министерства юстиции и общественной безопасности посчитал запрос США необоснованным.

«У обвиняемого уже есть одобренный Федеральным верховным судом запрос об экстрадиции», — заявили в ведомстве.

В марте в США гражданина России Черкасова обвинили в шпионаже и мошенничестве.

В мае в США пообещали строго наказать Черкасова в случае экстрадиции.