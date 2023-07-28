ФСВТС: Нигерия заинтересована в приобретении российских истребителей

Нигерия заявляет заинтересованность в приобретении российских истребителей, в том числе пятого поколения Checkmate.

Об этом РИА Новости заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

«В ходе переговоров с нигерийской стороной, партнёры заявляли о заинтересованности в приобретении современных истребителей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что представители Нигерии дали высокую оценку тактико-техническим характеристикам российских машин.

Ранее нигерийская делегация прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.

Также сообщалось, что «Алмаз-Антей» ведёт переговоры с рядом стран Африки о поставках оборудования.