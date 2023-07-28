ФСВТС: Нигерия заинтересована в приобретении российских истребителей
Об этом РИА Новости заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
«В ходе переговоров с нигерийской стороной, партнёры заявляли о заинтересованности в приобретении современных истребителей», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что представители Нигерии дали высокую оценку тактико-техническим характеристикам российских машин.
Ранее нигерийская делегация прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.
Также сообщалось, что «Алмаз-Антей» ведёт переговоры с рядом стран Африки о поставках оборудования.