Узнать больше

ФСВТС: Нигерия заинтересована в приобретении российских истребителей

Короткая ссылка
Нигерия заявляет заинтересованность в приобретении российских истребителей, в том числе пятого поколения Checkmate.

Об этом РИА Новости заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

«В ходе переговоров с нигерийской стороной, партнёры заявляли о заинтересованности в приобретении современных истребителей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что представители Нигерии дали высокую оценку тактико-техническим характеристикам российских машин.

Ранее нигерийская делегация прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.

Также сообщалось, что «Алмаз-Антей» ведёт переговоры с рядом стран Африки о поставках оборудования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить