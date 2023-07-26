Нигерийская делегация прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка

Нигерийская делегация, которую возглавляет вице-президент Кашим Шеттима, прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.

Об этом сообщает ТАСС.

Самолёт с делегацией африканской страны приземлился в аэропорту Пулково.

Ранее президент Сенегала Маки Саль вместе с делегацией прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.

Также в Россию уже прибыл египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера, президент Уганды Йовери Мусевени и ряд других высокопоставленных политиков.