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Нигерийская делегация прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка

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Нигерийская делегация, которую возглавляет вице-президент Кашим Шеттима, прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.
Нигерийская делегация прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка
  • AP
  • © Sunday Alamba

Об этом сообщает ТАСС.

Самолёт с делегацией африканской страны приземлился в аэропорту Пулково.

Ранее президент Сенегала Маки Саль вместе с делегацией прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.

Также в Россию уже прибыл египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера, президент Уганды Йовери Мусевени и ряд других высокопоставленных политиков.

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