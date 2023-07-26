Нигерийская делегация прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка
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Об этом сообщает ТАСС.
Самолёт с делегацией африканской страны приземлился в аэропорту Пулково.
Ранее президент Сенегала Маки Саль вместе с делегацией прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.
Также в Россию уже прибыл египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера, президент Уганды Йовери Мусевени и ряд других высокопоставленных политиков.