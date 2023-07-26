Президент Сенегала Маки Саль прибыл в Санкт-Петербург на саммит Россия — Африка
Президент Сенегала Маки Саль вместе с делегацией прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.
- AP
- © Pavel Bednyakov/Photo host Agency RIA Novosti
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что самолёт президента Сенегала приземлился в аэропорту Пулково.
Ранее сообщалось, что египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.
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