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Президент Сенегала Маки Саль прибыл в Санкт-Петербург на саммит Россия — Африка

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Президент Сенегала Маки Саль вместе с делегацией прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.
Президент Сенегала Маки Саль прибыл в Санкт-Петербург на саммит Россия — Африка
  • AP
  • © Pavel Bednyakov/Photo host Agency RIA Novosti

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что самолёт президента Сенегала приземлился в аэропорту Пулково.

Ранее сообщалось, что египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.

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