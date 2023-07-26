Президент Сенегала Маки Саль прибыл в Санкт-Петербург на саммит Россия — Африка

Президент Сенегала Маки Саль вместе с делегацией прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.

AP

© Pavel Bednyakov/Photo host Agency RIA Novosti