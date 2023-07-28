Антонов: поставки кассетных боеприпасов Киеву бьют по остаткам отношений между Россией и США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в эфире Первого канала, что поставки кассетных боеприпасов Киеву наносят удар по остаткам отношений между Москвой и Вашингтоном.

Об этом информирует ТАСС.

По словам посла, Россия будет учитывать этот шаг в своей работе.

«Что касается российско-американских отношений, их практически сегодня уже нет — остались какие-то крохи», — отметил дипломат.

Ранее Антонов заявил, что поставки оружия Украине находятся за гранью морали и здравомыслия.

Также сообщалось, что ВСУ применили иностранные кассетные боеприпасы при ударе по Золотарёвке в ЛНР.