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РИА Новости: ВСУ применили иностранные кассетные боеприпасы при ударе по Золотарёвке в ЛНР

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Вооружённые силы Украины применили иностранные кассетные боеприпасы при ударе по населённому пункту Золотарёвка в Луганской Народной Республике.
РИА Новости: ВСУ применили иностранные кассетные боеприпасы при ударе по Золотарёвке в ЛНР
  • AP

Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах республики.

«Начали использовать кассетные боеприпасы, применили по селу Золотарёвка в ЛНР», — сказал он.

Как уточнил собеседник агентства, найденные фрагменты боеприпасов указывают на их западное производство.

Информация о пострадавших в результате атаки уточняется, добавил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Журавлёвка в регионе кассетными боеприпасами.

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