РИА Новости: ВСУ применили иностранные кассетные боеприпасы при ударе по Золотарёвке в ЛНР
- AP
Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах республики.
«Начали использовать кассетные боеприпасы, применили по селу Золотарёвка в ЛНР», — сказал он.
Как уточнил собеседник агентства, найденные фрагменты боеприпасов указывают на их западное производство.
Информация о пострадавших в результате атаки уточняется, добавил он.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Журавлёвка в регионе кассетными боеприпасами.