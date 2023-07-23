РИА Новости: ВСУ применили иностранные кассетные боеприпасы при ударе по Золотарёвке в ЛНР

Вооружённые силы Украины применили иностранные кассетные боеприпасы при ударе по населённому пункту Золотарёвка в Луганской Народной Республике.

Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах республики.

«Начали использовать кассетные боеприпасы, применили по селу Золотарёвка в ЛНР», — сказал он.

Как уточнил собеседник агентства, найденные фрагменты боеприпасов указывают на их западное производство.

Информация о пострадавших в результате атаки уточняется, добавил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Журавлёвка в регионе кассетными боеприпасами.