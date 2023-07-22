Гладков заявил об обстреле села в Белгородской области кассетными снарядами со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Журавлёвка в регионе кассетными боеприпасами.

«В Белгородском районе по селу Журавлёвка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО», — написал он в Telegram.

Уточняется, что вместе с этим село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомёта — зафиксировано 10 выстрелов.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина дала гарантии США, что якобы не будет применять получаемые кассетные снаряды на российской территории.

16 июля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия может ответить зеркально в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов.