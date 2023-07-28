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Мятежники призвали граждан Нигера сохранять спокойствие и воздержаться от вандализма

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Лидер мятежников в Нигере полковник Амаду Абдраман призвал граждан страны сохранять спокойствие и воздержаться от вандализма.

«Национальный совет спасения родины призывает население к спокойствию, а также к воздержанию от любых актов вандализма, приводящих к разрушению государственных и частных объектов», — приводит ТАСС его слова.

Абдраман подчеркнул, что в Нигере зафиксированы попытки «посягательства на физическую неприкосновенность людей и их собственности» во время манифестаций, проходивших в столице страны Ниамее.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мятежников отпустить президента Нигера Мохамеда Базума.

В свою очередь, командование Вооружённых сил Нигера присоединилось к заявлению военных мятежников, которые объявили о смещении президента страны.

Позднее председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат заявил, что разговаривал с Базумом после переворота в стране, он чувствует себя хорошо.

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