Мятежники призвали граждан Нигера сохранять спокойствие и воздержаться от вандализма
«Национальный совет спасения родины призывает население к спокойствию, а также к воздержанию от любых актов вандализма, приводящих к разрушению государственных и частных объектов», — приводит ТАСС его слова.
Абдраман подчеркнул, что в Нигере зафиксированы попытки «посягательства на физическую неприкосновенность людей и их собственности» во время манифестаций, проходивших в столице страны Ниамее.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мятежников отпустить президента Нигера Мохамеда Базума.
В свою очередь, командование Вооружённых сил Нигера присоединилось к заявлению военных мятежников, которые объявили о смещении президента страны.
Позднее председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат заявил, что разговаривал с Базумом после переворота в стране, он чувствует себя хорошо.