Лавров заявил, что в Нигере необходимо восстановить конституционный порядок
- РИА Новости
«Мы подтверждаем нашу позицию, что в Нигере нужно восстановить конституционный порядок», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мятежников отпустить президента Нигера Базума.
В свою очередь, командование Вооружённых сил Нигера присоединилось к заявлению военных мятежников, которые объявили о смещении президента страны.
Позднее председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат заявил, что разговаривал с Базумом после переворота в стране, он чувствует себя хорошо.