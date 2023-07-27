Лавров заявил, что в Нигере необходимо восстановить конституционный порядок

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Нигере на фоне попытки переворота необходимо восстановить конституционный порядок.

«Мы подтверждаем нашу позицию, что в Нигере нужно восстановить конституционный порядок», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мятежников отпустить президента Нигера Базума.

В свою очередь, командование Вооружённых сил Нигера присоединилось к заявлению военных мятежников, которые объявили о смещении президента страны.

Позднее председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат заявил, что разговаривал с Базумом после переворота в стране, он чувствует себя хорошо.