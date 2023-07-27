Гендиректор RT Николов: жители Африки заслужили право иметь доступ к разным источникам информации

Гендиректор RT Алексей Николов в ходе сессии в рамках форума Россия — Африка заявил, что жители африканских стран заслужили право иметь доступ к разным источникам информации, самостоятельно их сравнивать и решать, кто говорит правду.

Николов подчеркнул, что RT старается предельно добросовестно каждый день рассказывать о тех событиях, которые мейнстримные СМИ почему-то пропускают, и освещать ту сторону любого конфликта, которую мейнстрим почему-то не замечает.

Он отметил, что RT является международным телеканалом, на котором работают представители 50 стран.

«И мы все объединены одной миссией — рассказывать миру те новости, которые от вас раньше скрывали. Мы верим в то, что жители Африки заслужили право иметь доступ к разным источникам информации, самостоятельно их сравнивать и самостоятельно решать, кто говорит правду», — заявил гендиректор RT.

27 июля потомки выдающихся африканских лидеров объявили о создании «Панафриканского форума антиколониального наследия» (ПФАН) при поддержке RT и Ruptly, такое заявление было сделано во время саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия настроена на развитие сотрудничества с Африканским континентом в сфере массовых коммуникаций, в том числе в областях обмена контентом, организации образовательных курсов для студентов и работников масс-медиа, проведения мероприятий.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.