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Глава Афросоюза назвал саммит Россия — Африка важным для всего мира

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Президент Союза Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани назвал саммит Россия — Африка важным не только для африканского континента, но и для всего мира.
Глава Афросоюза назвал саммит Россия — Африка важным для всего мира
  • РИА Новости

«Все эти мероприятия очень важны как для Африки, так и для остального мира, будь то взаимодействие континента с континентом либо страны с континентом», — сказал он в интервью Саманте Рамсами на полях саммита Россия — Африка.

Ассумани добавил, что Африканский континент был всегда открыт для таких встреч.

Целью и задачей саммита, по словам главы Афросоюза, является взаимодействие и сотрудничество стран в текущей ситуации в мире.

«Так что, когда африканцев приглашают — конечно, в зависимости от приглашения и от целей — мы готовы откликнуться», — заявил Ассумани.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что 49 государств представлены на саммите Россия — Африка.

24 июля президент России Владимир Путин написал статью для СМИ Африканского континента о видении развития отношений.

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