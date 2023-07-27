Вице-губернатор Петербурга Пиотровский: 49 государств представлены на саммите Россия — Африка
«Сегодня можно говорить, что форум состоялся. 49 государств представлены. Всё прекрасно. Ждём выступления нашего президента на пленарном заседании», — прокомментировал он для «Петербургского дневника».
Пиотровский также напомнил, что в Манеже открылась тематическая выставка, посвящённая Африке, а на «Ленфильме» стартовал фестиваль африканского кино.
Ранее президент России Владимир Путин написал статью для СМИ Африканского континента о видении развития отношений.