Вице-губернатор Петербурга Пиотровский: 49 государств представлены на саммите Россия — Африка

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал об успешном старте саммита Россия — Африка 27 июля.

«Сегодня можно говорить, что форум состоялся. 49 государств представлены. Всё прекрасно. Ждём выступления нашего президента на пленарном заседании», — прокомментировал он для «Петербургского дневника».

Пиотровский также напомнил, что в Манеже открылась тематическая выставка, посвящённая Африке, а на «Ленфильме» стартовал фестиваль африканского кино.

Ранее президент России Владимир Путин написал статью для СМИ Африканского континента о видении развития отношений.