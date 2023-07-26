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Белый дом: США работают с ЕС над вывозом зерна с Украины наземным транспортом

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты работают с ЕС по вопросу вывоза зерна с Украины наземным транспортом.
Белый дом: США работают с ЕС над вывозом зерна с Украины наземным транспортом
  • Gettyimages.ru
  • © kortemeyer

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вашингтон работает со своими союзниками по ЕС, Украиной и другими партнёрами в Европе, чтобы понять, есть ли способы вывезти зерно на рынки наземным транспортом.

При этом Кирби признал, что в любом случае это будет «не так эффективно».

Как ранее заявил еврокомиссар Янош Войцеховский, в ЕС опасаются, что Россия только выиграет на мировых рынках из-за дорогой транспортировки зерна с Украины через порты Прибалтики и его удорожания.

Представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия заявила, что Евросоюз обсуждает с властями Украины укрепление альтернативных Чёрному морю путей вывоза зерна.

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