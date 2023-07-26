Южноафриканский министр Тау: санкции не стали помехой для взаимодействия с Россией

Введённые против Москвы рядом государств санкции не мешают продуктивному взаимодействию ЮАР и России.

Об этом заявил замминистра кооперативного управления и традиционных дел республики Паркс Тау.

Как передаёт его слова РИА Новости, Россия является важным членом БРИКС и основным игроком.

«Мы в курсе введённых против неё санкций и продолжаем сотрудничать с Россией в разгар всего этого», — подчеркнул Тау.

По его словам, ЮАР также пытается найти пути преодоления вызовов санкций, так как имеет планы по развитию отношений с Россией.

Ранее глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор в интервью RT высказалась на тему необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.

Она также рассказала, оказывалось ли на республику или на какое-либо соседнее с ней государство давление со стороны их западных партнёров.