Глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор в интервью RT рассказала, оказывалось ли на республику или на какое-либо соседнее с ней государство давление со стороны их западных партнёров.

«Вам ли не знать, что ЮАР — это страна, которая не приемлет давления с чьей-либо стороны. И я думаю, что друзья со временем поняли, что в отношении нас необходимо быть довольно-таки рассудительными. Так что нет, ничего подобного не было», — сказала Пандор.

По её словам, если бы такое когда-нибудь случилось, то она бы предала это полной огласке.

«Когда идёт речь о необходимости сформировать хребет — он есть у каждого из нас, но твой должен быть крепким. Считаю, что настало время нашему континенту осознать, что у него есть возможность стать очень могущественной частью мира», — заявила глава МИД.

Министр выразила мнение, что странам Африки нужно лучше управлять собственными возможностями, ресурсами и распоряжаться ими в интересах Африканского континента.

«Не должно возникать мысли о том, что мы кому-то что-то должны: это неоколониальный взгляд. Так что, я думаю, нам пора начинать осознавать нашу собственную силу и использовать её на благо Африки», — заявила Пандор.

Также глава МИД ЮАР высказалась о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.

Ранее в Кремле заявили, что африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны США, Франции и других западных стран, которые пытались воспрепятствовать саммиту Россия — Африка.

Саммит Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге 27—28 июля.

В сессиях форума примут участие потомки легендарных африканских лидеров, приезд которых организовал телеканал RT. Кроме того, был обеспечен приезд на саммит более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, глав Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.