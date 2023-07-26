Захарова: Россия обязательно выступит на заседании СБ ООН по «Черноморской инициативе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона выступит на заседании Совбеза ООН по теме «Черноморской инициативы».

«По зерновой сделке («Черноморской инициативе») Россия как раз будет выступать обязательно», — написала она в своём Telegram-канале.

По словам Захаровой, российский представитель отказался от выступления по «намеренно сфабрикованной западниками теме» якобы «разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы».

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия отказалась выступать на запрошенном странами Запада заседании СБ ООН по теме якобы разрушения памятников культурного наследия Одессы.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в настоящее время переговоры по возобновлению зерновой сделки не ведутся.

По его словам, позиция российской стороны чётко озвучена.