Узнать больше

Россия отказалась выступать на запрошенном Западом заседании СБ ООН по зерновой сделке

Короткая ссылка
Россия отказалась выступать на запрошенном странами Запада заседании СБ ООН по зерновой сделке, сообщил зампостпреда Дмитрий Полянский.
Россия отказалась выступать на запрошенном Западом заседании СБ ООН по зерновой сделке
  • globallookpress.com
  • © Michael Kappeler/dpa

«В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании Совета Безопасности, притом что этот кандидат полностью соответствует критериям, то есть обладает компетенцией по вопросу, находящемуся сегодня на повестке дня, мы не будем выступать на следующем за нашим заседании. Прошу внести соответствующие изменения в список выступающих», — сказал он.

На 26 июля в Совбезе проходят сразу два заседания по Украине, первое, запрошенное Россией, посвящено гонениям на каноническое православие, отмечал Полянский накануне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить