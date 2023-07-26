Россия отказалась выступать на запрошенном Западом заседании СБ ООН по зерновой сделке

Россия отказалась выступать на запрошенном странами Запада заседании СБ ООН по зерновой сделке, сообщил зампостпреда Дмитрий Полянский.

«В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании Совета Безопасности, притом что этот кандидат полностью соответствует критериям, то есть обладает компетенцией по вопросу, находящемуся сегодня на повестке дня, мы не будем выступать на следующем за нашим заседании. Прошу внести соответствующие изменения в список выступающих», — сказал он.

На 26 июля в Совбезе проходят сразу два заседания по Украине, первое, запрошенное Россией, посвящено гонениям на каноническое православие, отмечал Полянский накануне.