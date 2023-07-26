Полянский: попытки обвинять Россию в повреждении собора в Одессе вызывают недоумение

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что попытки Запада обвинять Россию в повреждении Спасо-Преображенского собора в Одессе вызывают недоумение.

Он отметил, что у российской стороны вызывают «крайнее разочарование и недоумение» попытки некоторых западных делегаций спекулировать на «трагедии — серьёзном повреждении Спасо-Преображенского кафедрального собора» в Одессе — и приписать ответственность за это Москве.

23 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не имеет права апеллировать к законности после того, что украинские власти сделали с православными церквями и Киево-Печерской лаврой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска никогда не наносят удары по социнфраструктуре и храмам на Украине, обратные утверждения — ложь.