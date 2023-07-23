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Захарова: повреждения Спасо-Преображенского собора в Одессе на совести киевского режима

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не имеет права апеллировать к законности после того, что украинские власти сделали с православными церквями и Киево-Печерской лаврой.
Захарова: повреждения Спасо-Преображенского собора в Одессе на совести киевского режима
  • РИА Новости

Об этом Захарова написала в Telegram.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия якобы атаковала культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под защитой ЮНЕСКО.

«Во-первых, после того, что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности», — говорится в сообщении.

Как отметила Захарова, Спасо-Преображенский собор, расположенный в Одессе, получил повреждения в результате неправильной работы украинской системы ПВО.

Дипломат добавила, что ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе является зенитная ракета ВС Украины.

В ведомстве отметили, что украинские военные намеренно располагают их в жилых кварталах населённых пунктов, в том числе в Одессе.

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