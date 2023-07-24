Песков заявил, что ВС России не наносят ударов по социнфраструктуре и храмам на Украине

Российские войска никогда не наносят удары по социнфраструктуре и храмам на Украине, обратные утверждения — ложь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши Вооружённые силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам. Поэтому подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой», — сказал он.

По словам Пескова, речь идёт об антиракетах, которые были выпущены и стали причиной разрушения собора в Одессе.

В Министерстве обороны России ранее заявили, что вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе является зенитная ракета ВС Украины.