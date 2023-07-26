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Дипломат Ульянов: западные СМИ игнорируют ремарку МАГАТЭ о минах на периферии ЗАЭС

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Российский представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что западные СМИ игнорируют ремарку МАГАТЭ о минах на периферии Запорожской АЭС.
Дипломат Ульянов: западные СМИ игнорируют ремарку МАГАТЭ о минах на периферии ЗАЭС
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

В своём Telegram-канале он написал, что в СМИ «много шума» вокруг противопехотных мин, которые были обнаружены экспертами МАГАТЭ на периферии ЗАЭС.

По словам Ульянова, пресса на Западе забыла упомянуть, что, согласно отчёту агентства, «любой подрыв этих мин не должен влиять на системы ядерной и физической ядерной безопасности объекта».

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии периметра Запорожской АЭС, не угрожающие ядерной безопасности.

21 июля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Международное агентство по атомной энергии стремится не допустить провокации ВСУ на Запорожской АЭС.

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