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МАГАТЭ нашло на ЗАЭС не угрожающие ядерной безопасности мины

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Эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии периметра Запорожской АЭС, не угрожающие ядерной безопасности.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил глава организации Рафаэль Гросси.

Отмечается, что мины находились в закрытой зоне, куда не имеет доступа персонал станции.

«На внутреннем периметре станции мин обнаружено не было», — говорится в сообщении.

Ранее в ООН заявили, что затопление после ЧП на Каховской ГЭС усугубило нестабильную ситуацию на ЗАЭС.

Также глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что ВСУ готовятся провести операцию по захвату Запорожской АЭС в конце июля.

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