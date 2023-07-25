МАГАТЭ нашло на ЗАЭС не угрожающие ядерной безопасности мины

Эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии периметра Запорожской АЭС, не угрожающие ядерной безопасности.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил глава организации Рафаэль Гросси.

Отмечается, что мины находились в закрытой зоне, куда не имеет доступа персонал станции.

«На внутреннем периметре станции мин обнаружено не было», — говорится в сообщении.

Ранее в ООН заявили, что затопление после ЧП на Каховской ГЭС усугубило нестабильную ситуацию на ЗАЭС.

Также глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что ВСУ готовятся провести операцию по захвату Запорожской АЭС в конце июля.