МАГАТЭ нашло на ЗАЭС не угрожающие ядерной безопасности мины
Об этом, как информирует ТАСС, заявил глава организации Рафаэль Гросси.
Отмечается, что мины находились в закрытой зоне, куда не имеет доступа персонал станции.
«На внутреннем периметре станции мин обнаружено не было», — говорится в сообщении.
Ранее в ООН заявили, что затопление после ЧП на Каховской ГЭС усугубило нестабильную ситуацию на ЗАЭС.
Также глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что ВСУ готовятся провести операцию по захвату Запорожской АЭС в конце июля.