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Рогов: МАГАТЭ пытается не допустить провокации на Запорожской АЭС

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Международное агентство по атомной энергии стремится не допустить провокации ВСУ на Запорожской АЭС.
Рогов: МАГАТЭ пытается не допустить провокации на Запорожской АЭС
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, киевские власти нацелены устроить провокацию в отношении Запорожской атомной станции.

«И это осознают в МАГАТЭ, поэтому и пытаются своими заявлениями остудить горячие головы в Киеве, которые хотят во всём обвинить Россию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире Первого канала заявил, что вероятность теракта Украины против Запорожской АЭС остаётся высокой.

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