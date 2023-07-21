Рогов: МАГАТЭ пытается не допустить провокации на Запорожской АЭС
- AFP
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Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, киевские власти нацелены устроить провокацию в отношении Запорожской атомной станции.
«И это осознают в МАГАТЭ, поэтому и пытаются своими заявлениями остудить горячие головы в Киеве, которые хотят во всём обвинить Россию», — цитирует его РИА Новости.
Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире Первого канала заявил, что вероятность теракта Украины против Запорожской АЭС остаётся высокой.