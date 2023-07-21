Рогов: МАГАТЭ пытается не допустить провокации на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии стремится не допустить провокации ВСУ на Запорожской АЭС.

Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, киевские власти нацелены устроить провокацию в отношении Запорожской атомной станции.

«И это осознают в МАГАТЭ, поэтому и пытаются своими заявлениями остудить горячие головы в Киеве, которые хотят во всём обвинить Россию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире Первого канала заявил, что вероятность теракта Украины против Запорожской АЭС остаётся высокой.