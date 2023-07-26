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Samsung представил новые модели складных смартфонов Galaxy Fold 5 и Galaxy Flip 5

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Южнокорейский производитель Samsung представил новые модели складных смартфонов Galaxy Fold 5 и Galaxy Flip 5.
Samsung представил новые модели складных смартфонов Galaxy Fold 5 и Galaxy Flip 5
  • Gettyimages.ru
  • © Future Publishing

Презентация транслировалась в YouTube.

Отмечается, что у нового смартфона Galaxy Flip 5 поменялся дизайн — в 3,78 раза увеличился внешний дисплей, который теперь занимает почти всю площадь «крышки».

Кроме того, камеры оснащены технологией ИИ, которая придаёт большую чёткость фотографиям.

Более прочным стал основной экран.

В мае агентство Bloomberg сообщало, что компания Samsung Electronics запретила сотрудникам использовать на рабочих устройствах чат-боты наподобие ChatGPT после утечки внутреннего исходного кода.

17 июня глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Минцифры и Минпромторг России обсуждают запрет параллельного импорта мобильных устройств компаний Samsung и LG.

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