Samsung представил новые модели складных смартфонов Galaxy Fold 5 и Galaxy Flip 5
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Презентация транслировалась в YouTube.
Отмечается, что у нового смартфона Galaxy Flip 5 поменялся дизайн — в 3,78 раза увеличился внешний дисплей, который теперь занимает почти всю площадь «крышки».
Кроме того, камеры оснащены технологией ИИ, которая придаёт большую чёткость фотографиям.
Более прочным стал основной экран.
В мае агентство Bloomberg сообщало, что компания Samsung Electronics запретила сотрудникам использовать на рабочих устройствах чат-боты наподобие ChatGPT после утечки внутреннего исходного кода.
17 июня глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Минцифры и Минпромторг России обсуждают запрет параллельного импорта мобильных устройств компаний Samsung и LG.