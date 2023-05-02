Bloomberg: Samsung запретил сотрудникам использовать ChatGPT на рабочих устройствах
«Новые правила... запрещают использование систем генеративного ИИ на принадлежащих компании компьютерах, планшетах и телефонах, а также во внутренних сетях», — говорится в материале.
Сотрудников, использующих ИИ на личных устройствах, попросили не публиковать в системах информацию, которая имеет отношение к компании.
В конце марта более тысячи экспертов в сфере искусственного интеллекта, включая предпринимателя Илона Маска, призвали приостановить обучение нейросетей.