FT: Илон Маск готовится к запуску стартапа по разработке искусственного интеллекта
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«По словам людей, знакомых с планами предпринимателя, руководитель Tesla и Twitter собирает команду исследователей и инженеров в области искусственного интеллекта», — говорится в статье.
Как утверждается, Маск ведёт переговоры с рядом инвесторов SpaceX и Tesla о вложении денег в новое предприятие.
Кроме того, предприниматель приобрёл тысячи мощных графических процессоров Nvidia, которые нужны для создания большой языковой модели, позволяющей ИИ обрабатывать большие объёмы данных и генерировать текст и изображения.
В конце марта более тысячи экспертов в сфере искусственного интеллекта, включая Маска, призвали приостановить обучение нейросетей.