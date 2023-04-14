FT: Илон Маск готовится к запуску стартапа по разработке искусственного интеллекта

Американский предприниматель Илон Маск запустит стартап по разработке искусственного интеллекта, который сможет составить конкуренцию создателю ChatGPT — OpenAI. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник.

«По словам людей, знакомых с планами предпринимателя, руководитель Tesla и Twitter собирает команду исследователей и инженеров в области искусственного интеллекта», — говорится в статье.

Как утверждается, Маск ведёт переговоры с рядом инвесторов SpaceX и Tesla о вложении денег в новое предприятие.

Кроме того, предприниматель приобрёл тысячи мощных графических процессоров Nvidia, которые нужны для создания большой языковой модели, позволяющей ИИ обрабатывать большие объёмы данных и генерировать текст и изображения.

В конце марта более тысячи экспертов в сфере искусственного интеллекта, включая Маска, призвали приостановить обучение нейросетей.