Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Шадаев: обсуждается запрет параллельного импорта мобильной техники Samsung и LG

Короткая ссылка
Минцифры и Минпромторг России обсуждают запрет параллельного импорта мобильных устройств компаний Samsung и LG, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
Шадаев: обсуждается запрет параллельного импорта мобильной техники Samsung и LG
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что идёт процесс обсуждения запрета на параллельный импорт тяжёлого компьютерного оборудования.

«А также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG», — приводит РИА Новости слова Шадаева в кулуарах ПМЭФ.

Он отметил, что есть китайские аналоги, которые не уступают корейской технике.

Министр уточнил, что запрет параллельного импорта iPhone не обсуждается.

Ранее вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что решение о включении Johnson & Johnson в перечень параллельного импорта будет изменено, если подтвердится, что компания сохраняет прямые поставки на российский рынок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить