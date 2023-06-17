Шадаев: обсуждается запрет параллельного импорта мобильной техники Samsung и LG
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Он отметил, что идёт процесс обсуждения запрета на параллельный импорт тяжёлого компьютерного оборудования.
«А также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG», — приводит РИА Новости слова Шадаева в кулуарах ПМЭФ.
Он отметил, что есть китайские аналоги, которые не уступают корейской технике.
Министр уточнил, что запрет параллельного импорта iPhone не обсуждается.
Ранее вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что решение о включении Johnson & Johnson в перечень параллельного импорта будет изменено, если подтвердится, что компания сохраняет прямые поставки на российский рынок.