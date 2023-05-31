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Мантуров: Johnson & Johnson могут исключить из параллельного импорта при прямых поставках

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Вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что решение о включении Johnson & Johnson в перечень параллельного импорта будет изменено, если будет подтверждено, что компания сохраняет прямые поставки на российский рынок.
Мантуров: Johnson & Johnson могут исключить из параллельного импорта при прямых поставках
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Об этом Мантуров сказал в ходе выступления на итоговой коллегии министерства за 2022 год. 

Он отметил, что власти не могут каждую неделю менять позиции параллельного импорта, поэтому такое решение о параллельном импорте в отношении JJ продолжит действовать. 

«Когда наши дистрибьюторы убедятся и подтвердят то, что коллеги — производители Johnson & Johnson сохраняют своё присутствие и прямые поставки, мы всегда примем обратное решение и выведем из перечня данной продукции бренд компании Johnson & Johnson», — цитирует его РИА Новости.

26 мая стало известно, что Минпромторг России внесёт в перечень параллельного импорта контактные линзы брендов Johnson & Johnson, Alcon Laboratories Inc. и Bausch & Lomb в течение двух недель.

Перед этим, 25 мая, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу официального дистрибьютора — фармкомпанию «Протек» — сообщило, что Johnson & Johnson предупредила партнёров о приостановке импорта контактных линз в Россию.

30 мая в Johnson & Johnson заявили, что продолжают обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue.

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