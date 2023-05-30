В J&J заявили, что продолжают обеспечивать потребителей в России линзами Acuvue

Американская компания Johnson & Johnson (J&J) продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Компания Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue», — сказали там.

26 мая стало известно, что Минпромторг России внесёт в перечень параллельного импорта контактные линзы брендов Johnson & Johnson, Alcon Laboratories Inc. и Bausch & Lomb в течение двух недель.

Перед этим, 25 мая, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу официального дистрибьютора — фармкомпанию «Протек» — сообщило, что Johnson & Johnson предупредила партнёров о приостановке импорта контактных линз в Россию.