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В J&J заявили, что продолжают обеспечивать потребителей в России линзами Acuvue

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Американская компания Johnson & Johnson (J&J) продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Компания Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue», — сказали там.

26 мая стало известно, что Минпромторг России внесёт в перечень параллельного импорта контактные линзы брендов Johnson & Johnson, Alcon Laboratories Inc. и Bausch & Lomb в течение двух недель.

Перед этим, 25 мая, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу официального дистрибьютора — фармкомпанию «Протек» — сообщило, что Johnson & Johnson предупредила партнёров о приостановке импорта контактных линз в Россию.

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