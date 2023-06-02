«Ъ»: Минпромторг обсуждает ограничение параллельного импорта вычислительной техники

Минпромторг обсуждает возможность ограничения параллельного импорта вычислительной техники.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что в список может войти продукция примерно 20 иностранных компаний, включая Acer, IBM, Dell, MSI и Cisco.

Ранее вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что решение о включении Johnson & Johnson в перечень параллельного импорта будет изменено, если подтвердится, что компания сохраняет прямые поставки на российский рынок.