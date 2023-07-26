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Численность населения Японии сократилась на 800 тысяч человек

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В Японии численность населения уменьшилась на 800 тысяч человек, отмечается, что сокращение было зафиксировано во всех 47 префектурах, а демографические изменения затронули почти все слои общества.
Численность населения Японии сократилась на 800 тысяч человек
  • AP
  • © Eugene Hoshiko

Об этом сообщает газета The Guardian.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал демографический спад кризисом и пообещал разобраться с ним. Однако власти пока не смогли остановить сокращение числа японцев, хотя некоторые методы имели эффект в маленьких городах.

Смертность в Японии достигла рекордного уровня — более 1,56 млн человек. В 2022 году в стране родились 771 тыс. человек, это стало первым случаем, когда число новорождённых упало ниже 800 тыс.

Ранее в Министерстве труда заявили, что в России сокращается количество женщин фертильного возраста. На 1 января 2022 года число составляло 34 миллиона, а к январю 2031 года их станет на 1,4 миллиона меньше — 32,6 миллионов.

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