Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Минтруда прогнозируют сокращение в России числа женщин фертильного возраста

Короткая ссылка
В России сокращается число женщин фертильного возраста, на 1 января 2022 года их было 34 млн, а к январю 2031 года их станет на 1,4 млн меньше — 32,6 млн. Такие данные привела замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
В Минтруда прогнозируют сокращение в России числа женщин фертильного возраста
  • Gettyimages.ru

Как уточняет Интерфакс, фертильным возрастом в России считается 15—49 лет.

Отмечается, что 1 июля во всех регионах совместно с Минтрудом будут утверждены региональные программы повышения рождаемости.

«Совместно с Минтрудом идёт согласование целевой линейки рождений в разрезе каждого субъекта России, и для обеспечения этой целевой линейки субъекты разрабатывают региональные программы повышения рождаемости в дополнение к тем мерам, которые действуют на федеральном уровне», — сказала Баталина.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал сложной ситуацию в России в вопросе демографии.

По его словам, есть весьма эффективные и работающие меры по поддержке рождаемости, в частности материнский капитал. Но также требуются новые меры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о продолжающихся обсуждениях с правительством мер поддержки семей и рождаемости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить