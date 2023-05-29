В Минтруда прогнозируют сокращение в России числа женщин фертильного возраста
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Как уточняет Интерфакс, фертильным возрастом в России считается 15—49 лет.
Отмечается, что 1 июля во всех регионах совместно с Минтрудом будут утверждены региональные программы повышения рождаемости.
«Совместно с Минтрудом идёт согласование целевой линейки рождений в разрезе каждого субъекта России, и для обеспечения этой целевой линейки субъекты разрабатывают региональные программы повышения рождаемости в дополнение к тем мерам, которые действуют на федеральном уровне», — сказала Баталина.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал сложной ситуацию в России в вопросе демографии.
По его словам, есть весьма эффективные и работающие меры по поддержке рождаемости, в частности материнский капитал. Но также требуются новые меры.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о продолжающихся обсуждениях с правительством мер поддержки семей и рождаемости.