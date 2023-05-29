В Минтруда прогнозируют сокращение в России числа женщин фертильного возраста

В России сокращается число женщин фертильного возраста, на 1 января 2022 года их было 34 млн, а к январю 2031 года их станет на 1,4 млн меньше — 32,6 млн. Такие данные привела замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Как уточняет Интерфакс, фертильным возрастом в России считается 15—49 лет.

Отмечается, что 1 июля во всех регионах совместно с Минтрудом будут утверждены региональные программы повышения рождаемости.

«Совместно с Минтрудом идёт согласование целевой линейки рождений в разрезе каждого субъекта России, и для обеспечения этой целевой линейки субъекты разрабатывают региональные программы повышения рождаемости в дополнение к тем мерам, которые действуют на федеральном уровне», — сказала Баталина.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал сложной ситуацию в России в вопросе демографии.

По его словам, есть весьма эффективные и работающие меры по поддержке рождаемости, в частности материнский капитал. Но также требуются новые меры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о продолжающихся обсуждениях с правительством мер поддержки семей и рождаемости.