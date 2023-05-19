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Песков заявил о сложной ситуации в России с точки зрения демографии

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал сложной ситуацию в России в вопросе демографии.
Песков заявил о сложной ситуации в России с точки зрения демографии
  • РИА Новости

«Да, действительно, демография это то, где у нас пока не получается. Это действительно так. И по известным и понятным причинам мы сейчас находимся в очень тяжёлом положении с точки зрения демографии», — сказал Песков.

По его словам, в этом вопросе «какой-то панацеи, волшебной таблетки» нет. При этом здесь есть проблемы непреодолимого характера — демографические ямы, которые преследуют Россию по истории.

«Это демографическая яма, связанная с Великой Отечественной войной, и демографическая яма, связанная с девяностыми годами, когда рушилась страна и рождаемость упала. И то падение было спровоцировано продолжающейся ямой от войны. Сейчас мы с вами в десятилетии, когда эти ямы соединились, и это наш исторический хвост, который нас преследует», — сказал он.

По его словам, есть определённая инерция у этих процессов, при этом есть и весьма эффективные и работающие меры по поддержке рождаемости, в частности материнский капитал. Но также требуются новые меры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о продолжающихся обсуждениях с правительством мер поддержки семей и рождаемости.

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