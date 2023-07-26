Захарова: глава ЮНЕСКО превысила полномочия, обвинив Россию в атаках на центр Одессы

Глава ЮНЕСКО Одре Азуле превысила полномочия, когда обвинила Россию в якобы атаках на исторический центр Одессы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы с крайним недоумением увидели... пресс-релиз... Госпожа Азуле, она же гражданка Франции, в очередной раз превысила свои полномочия, назначив Россию виновной, как она сказала, в атаках», — заявила дипломат.

В Министерстве обороны России ранее заявили, что вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе является зенитная ракета ВС Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские войска не наносят удары по социнфраструктуре и храмам на Украине, обратные утверждения — ложь.