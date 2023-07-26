Узнать больше

Захарова: глава ЮНЕСКО превысила полномочия, обвинив Россию в атаках на центр Одессы

Короткая ссылка
Глава ЮНЕСКО Одре Азуле превысила полномочия, когда обвинила Россию в якобы атаках на исторический центр Одессы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: глава ЮНЕСКО превысила полномочия, обвинив Россию в атаках на центр Одессы
  • © МИД России

«Мы с крайним недоумением увидели... пресс-релиз... Госпожа Азуле, она же гражданка Франции, в очередной раз превысила свои полномочия, назначив Россию виновной, как она сказала, в атаках», — заявила дипломат.

В Министерстве обороны России ранее заявили, что вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе является зенитная ракета ВС Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские войска не наносят удары по социнфраструктуре и храмам на Украине, обратные утверждения — ложь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить