Захарова сообщила, что шеф-редактор Sputnik Литва Касем покинул Латвию
- РИА Новости
«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», — цитирует её РИА Новости.
По словам Захаровой, то, что латвийские власти «не оставят в покое» журналиста, было очевидным.
5 января Марат Касем был задержан спецслужбами Латвии в Риге по подозрению в нарушении антироссийских санкций ЕС.
6 марта суд в Риге оставил под арестом Касема ещё на два месяца.
В апреле Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде.