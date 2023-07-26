Захарова сообщила, что шеф-редактор Sputnik Литва Касем покинул Латвию

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию из-за опасений уголовного преследования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», — цитирует её РИА Новости.

По словам Захаровой, то, что латвийские власти «не оставят в покое» журналиста, было очевидным.

5 января Марат Касем был задержан спецслужбами Латвии в Риге по подозрению в нарушении антироссийских санкций ЕС.

6 марта суд в Риге оставил под арестом Касема ещё на два месяца.

В апреле Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде.