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Суд в Риге оставил под арестом Марата Касема

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Суд в Риге оставил под арестом шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема ещё на два месяца.
Суд в Риге оставил под арестом Марата Касема
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sputnik Литва.

«Суд в Латвии оставил под арестом шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема ещё на два месяца», — сказано в сообщении.

Отмечается, что суд отклонил апелляцию на изменение меры пресечения.

Снова подать апелляцию можно будет через два месяца.

Ранее адвокат журналиста сообщил, что состояние здоровья Касема оценивается как критическое.

30 января МИД России, комментируя ответные меры на задержание в Латвии Касема, заявил, что ведомство продолжит предпринимать шаги дипломатического и экономического характера.

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