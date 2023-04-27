Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде

Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, которого ранее арестовали в Латвии, выпустили из-под стражи под подписку о невыезде.

Об этом сообщил Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на местный Telegram-канал.

Отмечается, что Касем будет находиться под надзором полиции.

При этом его обязали с 23:00 до 7:00 находиться по месту прописки, а также дважды в неделю отмечаться в полиции.

6 марта суд в Риге оставил под арестом Касема ещё на два месяца.

5 января Марат Касем был задержан спецслужбами Латвии в Риге по подозрению в нарушении антироссийских санкций ЕС.