Пушков: России предстоит доказать, что ставка Запада на санкции несостоятельна

России предстоит доказать, что ставка Запада на долгосрочные антироссийские санкции несостоятельна, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, в 2022 году на Западе именно экономику считали «ахилессовой пятой» России.

Ясно, что в западных странах ошибались, отметил Пушков.

«Теперь там делают ставку не на быстрое, а на средне- и долгосрочное влияние западных санкций. России предстоит доказать, что и эти расчёты столь же несостоятельны, сколь и предыдущие», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на санкции, Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и удобрений.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил о рисках для мирового продовольственного сектора из-за санкций против России.