Пушков: России предстоит доказать, что ставка Запада на санкции несостоятельна
По его словам, в 2022 году на Западе именно экономику считали «ахилессовой пятой» России.
Ясно, что в западных странах ошибались, отметил Пушков.
«Теперь там делают ставку не на быстрое, а на средне- и долгосрочное влияние западных санкций. России предстоит доказать, что и эти расчёты столь же несостоятельны, сколь и предыдущие», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на санкции, Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и удобрений.
Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил о рисках для мирового продовольственного сектора из-за санкций против России.