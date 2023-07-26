Узнать больше

Пушков: России предстоит доказать, что ставка Запада на санкции несостоятельна

Короткая ссылка
России предстоит доказать, что ставка Запада на долгосрочные антироссийские санкции несостоятельна, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, в 2022 году на Западе именно экономику считали «ахилессовой пятой» России.

Ясно, что в западных странах ошибались, отметил Пушков.

«Теперь там делают ставку не на быстрое, а на средне- и долгосрочное влияние западных санкций. России предстоит доказать, что и эти расчёты столь же несостоятельны, сколь и предыдущие», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на санкции, Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и удобрений.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил о рисках для мирового продовольственного сектора из-за санкций против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить