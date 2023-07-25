В Белом доме назвали смену главы МИД КНР внутренним делом Китая

Смена главы МИД КНР — это внутреннее дело Китая, в США настроены на углубление межгосударственного диалога, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Перестановки являются внутренним делом Китая, так что мы предоставим им самим высказываться и комментировать по этому поводу. США привержены углублению каналов коммуникаций с КНР», — цитирует её РИА Новости.

Парламент Китая ранее объявил о назначении нового главы Министерства иностранных дел, им стал глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

Китайский парламент также назначил Пань Гуншэна на должность главы Народного банка Китая (ЦБ).

Андрей Карнеев, руководитель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, заявил, что назначенный главой МИД КНР Ван И имеет большой опыт и хорошо известен.